إضراب شامل في رهط بالداخل المحتل

رام الله - وطن: عم الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، مدينة رهط في النقب بالداخل المحتل، احتجاجا على مقتل الشهيد سند سالم الهربد (27 عاما)، برصاص أفراد وحدة "المستعربين" في شرطة الاحتلال.

وأعلنت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب دعمها لقرارات بلدية رهط، ودعت للمشاركة في جنازة الشهيد الهربد التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحا، وطالبت بإجراء تحقيق في جريمة الإعدام الميداني للهربد ومحاكمة القتلة من عناصر وحدة "المستعربين".

وعقدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب اجتماعا طارئا في مدينة رهط، الليلة الماضية، في اعقاب استشهاد سند الهربد، حيث تم اغتياله بدم بارد برصاص وحدة المستعربين التي دخلت مدينة رهط في سيارة جيب تويوتا بدون أي إشارة لكونها سيارة شرطة، ومن ثم منعت سيارة الإسعاف تقديم المساعدة الطبية وتركته ينزف حتى الموت.