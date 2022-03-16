حالة تأهب قصوى لدى أجهزة الأمن الجوي في دولة الاحتلال

رام الله - وطن: أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن أجهزة الأمن الجوي واستخبارات الاحتلال أعلنت حالة التأهب القصوى في ظل التصعيد بين تل أبيب وطهران.

وأشارت الهيئة إلى أن أوامر للوزراء في حكومة الاحتلال صدرت بصورة استثنائية بعدم التطرق للحوادث الأخيرة، حتى تعمل الأجهزة الأمنية في كل مكان وزمان لمنع التهديدات .

وفي 13 فبراير أطلقت طائرة مسيرة النار تجاه أهداف "إسرائيلية" في الشرق الأوسط، وتم اعتراضها من قبل مقاتلة F-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي، وفي 13 اذار هاجمت إيران موقعا للموساد في إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.