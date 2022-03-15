اتحاد المحامين العرب يؤكد دعمه لشعبنا في جميع المحافل

وطن: أكد اتحاد المحامين العرب دعمه للشعب الفلسطيني في جميع المحافل، حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك خلال استقبال سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، اليوم الثلاثاء، وفد اتحاد المحامين العرب برئاسة الأمين العام المكاوي بن عيسى، بحضور كل من الأمين العام المساعد لدولة المقر سيد شعبان، والأمين العام المساعد بالاتحاد يحيى التوني، والأمين العام المساعد عبد الجواد أحمد، وذلك بمقر السفارة في العاصمة القاهرة.

ولفت بن عيسى إلى مطالبات الاتحاد المستمرة في المحافل السياسية الرسمية لشحذ الهمم من أجل مناصرة كافة الجهود الشعبية ودعم الجهود الدبلوماسية والحقوقية التي تقوم بها دولة فلسطين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لملاحقة جرائم الاحتلال لدى المحكمة الجنائية الدولية.

بدوره، ثمن السفير اللوح الجهود المتواصلة والتعاون الدائم بين السفارة والاتحاد ومواقفه الوطنية المشرّفة والداعمة لحقوق شعبنا في المحافل الرسمية والشعبية، مؤكدًا على الاستفادة من خبرات الاتحاد في القضايا الحقوقية التي تخوضها دولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية والمنابر الحقوقية كافة.