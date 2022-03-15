وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء ودعما للأسرى

وطن: واصل ذوو الشهداء والأسرى وأسرى محررون وفعاليات من جنين ومخيمها، مساء اليوم الثلاثاء، وقفاتهم داخل الخيمة المنصوبة بميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط المدينة، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ودعما وإسنادا للأسرى.

ورفع المشاركون صور الشهداء والأسرى واليافطات والشعارات المطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة وإطلاق سراح الأسرى كافة، خاصة الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي داخل معتقلات الاحتلال.

ونددوا بعدوان الاحتلال المستمر على شعبنا، وإمعانه في تعذيب الأسرى الذين ينتفضون في كافة السجون ضد ظلم وقهر السجان، ومعاقبة ذوي الشهداء من خلال احتجاز جثامين أبنائهم، مطالبين أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ما يسمى "مقابر الأرقام" وثلاجات الاحتلال، والإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكافة الأسرى.