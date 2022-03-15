الوفود الكشفية العربية تبدأ بالوصول إلى فلسطين للمشاركة في لقاء المفوضين الدوليين العرب

وطن: بدأت الوفود الكشفية العربية، اليوم الثلاثاء، بالوصول إلى فلسطين للمشاركة في اللقاء السادس عشر للمفوضين الدوليين العرب.

ووصلت المفوضة الدولية للمرشدات في جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية القائدة رائدة بدر، وعضو مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية القائد إبراهيم الكندري، وكان في استقبالهما على المعابر المفوض الدولي لجمعية الكشافة الفلسطينية صخر حميد، ورئيس مفوضية كشافة ومرشدات محافظة أريحا والأغوار القائد سامر عواجنة، وعدد من أعضاء المفوضية، حيث توجها إلى مقر إقامة الوفود في رام الله، وكان في استقبالهما الأمين العام لجمعية الكشافة الفلسطينية المستشار معتز صايج، ورئيس مفوضية كشافة ومرشدات محافظة رام الله والبيرة نعيم خورية، وعدد من أعضاء المفوضية.

ورحب صايج بالضيفين العربيين باسم رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية جبريل الرجوب، وباسم جمعية الكشافة الفلسطينية، ومفوضية رام الله والبيرة، مهنئا بسلامة وصولهما إلى وطنهما الثاني فلسطين، وتمنى أن تكون إقامتهما على أرض فلسطين مميزة محملة بالأثر الطيب.

ودعا لأن تكون للوفود العربية فرصا أخرى للالتقاء على أرض فلسطين، وأن يتاح لهم المشاركة بنشاطات أخرى مع الكشافة الفلسطينية وأن تصل باقي الوفود العربية غدا بسلام.

من جهته، قال القائد إبراهيم الكندري من دولة الكويت إن وصوله إلى فلسطين بمثابة حلم بالنسبة له وتحقق، وأنه والقيادات العربية الكشفية ووجودهم على أرض فلسطين المباركة لهو ذو شأن عظيم، ويصعب عليه وصف مشاعر حبه لفلسطين.

من جهتها، أكدت القائدة رائدة بدر من الأردن أنها سعيدة جدًا بوجودها على أرض فلسطين، بين إخوتها وأخواتها من هذا البلد، ووصفتهم بـ "المتميزين والنشيطين بكل ما يقومون به"، وأثنت على حفاوة الاستقبال، متمنيةً للكشافة الفلسطينية التوفيق الدائم.

يذكر أن دولة فلسطين تستضيف اجتماع المفوضين الدوليين الكشفيين العرب السادس عشر، خلال الفترة من 15-23 آذار الجاري بمشاركة 34 مفوضا دوليا كشفيا عربيا.