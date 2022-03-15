مصرع طفل بحادث دعس في الخليل

وطن: لقي طفل (عامان ونصف) مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث دعس تعرض له ببلدة يطا جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الطفل تعرض للدعس أثناء تواجده في ساحة منزل خلال رجوع مركبة للخلف، الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة نقل إثرها لأحد مستشفيات البلدة، حيث أعلن الأطباء عن وفاته لاحقًا.

وأضاف ارزيقات أنه تم التحفظ على السائق وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.