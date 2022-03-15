شرطة بيت لحم تعلن عن خطتها لتأمين فعاليات الماراثون الدولي الثامن

وطن: أعلنت شرطة محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، عن خطتها الأمنية لتأمين فعاليات ماراثون فلسطين الدولي الثامن، والمقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل، الساعة الثامنة صباحا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان لها، أن شرطة محافظة بيت لحم وضعت خطة بعد عدة اجتماعات مع الشركاء، تضمنت نشر أكثر من 200 عنصر على طول خط سير الماراثون من الساعة الرابعة فجرا وحتى انتهاء الفعاليات، إضافة إلى ضباط وعناصر من قوات الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، بالتنسيق مع العمليات المشتركة.

وأشارت إلى أن جميع المداخل والطرق الفرعية التي ستعترض خط سير الماراثون ستغلق بشكل كامل أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية من الساعة الرابعة فجرا، باستثناء مركبات الأمن والإسعاف والطوارئ.

وأضافت أنه وتجنبا لدخول مسار خط سير الماراثون، الذي سينطلق من ساحة المهد عند الساعة السادسة صباحا، ستتخذ الشرطة بعض الإجراءات على النحو التالي:

-على المركبات القادمة من بيت ساحور الى بيت لحم أن تتجه من دوار أرارات باتجاه دوار وادي شاهين.

-يترتب على المركبات القادمة من حاجز 300 إلى مدينة بيت لحم أن تسلك طريق أسفل الأنطونية باتجاه مؤسسة أريج ومنها إلى شارع الكركفة.

-تكون حركة المركبات القادمة من قرى العرقوب من دوار بلدة الخضر ومنها إلى طريق مقبرة الخضر ومن ثم إلى مدينة بيت جالا .

-حركة المركبات القادمة من محافظة الخليل باتجاه مدينة بيت لحم تكون عبر سلوك طريق برك سليمان ومنها إلى أرطاس ومن ثم إلى شارع الجبل .

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق جميع المفترقات المؤدية إلى خط سير الماراثون إغلاقا تاما، ومنع المركبات من الوقوف على جانبي الشارع المخصص له، من نقطة البداية حتى نقطة النهاية.

وفيما يتعلق بالحالات الإنسانية والمرضية، أكدت الشرطة أنه سيتم التعامل معها ونقلها من خلال مركبات الإسعاف والأمن، كما تم تخصيص محطة الباصات المركزية وموقف الأرمن لاصطفاف مركبات المتسابقين في الماراثون.

وأهابت الشرطة بالمواطنين وزوار المدينة، ضرورة التعاون واحترام النظام العام والالتزام بتعليماتها لضمان نجاح الماراثون كما هو مخطط له.