زيلينسكي يلقي كلمة أمام الكنيست الأسبوع المقبل

وطن: يلقي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كلمة افتراضية أمام الكنيست عن بعد بواسطة جهاز الفيديو كونفرانس او تطبيق الزوم. هذا ما اتفق عليه خلال لقاء عقده اليوم رئيس الكنيست ميكي ليفي مع سفير اوكرانيا لدى دولة الاحتلال.

وذكر مراسل هيئة البث الإسرائيلي "مكان" للشؤون السياسية، أنه تقرر أن يتم ذلك مطلع الأسبوع المقبل. ولم يحدد بعد الموعد النهائي لذلك.

وتحدث وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد هاتفياً مع نظيره الاوكراني دميتري كوليبا واطلعه على المساعدات الإنسانية التي ترسلها "إسرائيل" إلى منكوبي الحرب في اوكرانيا وكذلك على المستشفى الميداني الذي ستقيمه في اوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشكر الوزير الأوكراني نظيره الإسرائيلي على جهود الوساطة التي تبذلها دولة الاحتلال وعلى تأكيد لابيد بأن "إسرائيل لن تشكل مسارا للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أوروبا على روسيا".

3 ملايين نازح أوكراني حتى الآن

واعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم ان حوالي ثلاثة ملايين شخص قد فروا من أوكرانيا بسبب الحرب، حتى الآن. واشارت الى أن من بين الفارين أكثر من 150 ألف شخص من جنسية ثالثة، غير الأوكرانية والروسية.

المصدر: (مكان)