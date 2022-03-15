"القوى الوطنية والاسلامية" تدعو الى تدخل فوري وفاعل وجدي من قبل المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا

وطن دعت القوى الى التدخل الفوري والفاعل والجدي من قبل المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا والتأكيد على الزام الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي

وأكدت القوى من خلال "بيان" وصل "وطن"نسخة منه اليوم الثلاثاء بان سياسة التصفية والاعدامات التي يقوم بها جيش الاحتلال لن تكسر عزيمة شعبنا عن التمسك بحقوقه وثوابته المتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ولن تخيف شعبنا عن مواصلة المساعي من اجل تجريم الاحتلال ومحاكمته على جرائمه المتصاعدة ضد شعبنا وخاصة امام المحكمة الجنائية الدولية التي تؤكد على اهمية تسريع آليات عملها لمحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم من اجل قطع الطريق على مواصلتها وعدم الافلات من العقاب بالتزامن مع اهمية تظافر المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا امام استمرار هذه الجرائم والتصعيد .

ونعت القوى الى ابناء شعبنا وامتنا العربية الشهيدين اللذان ارتقوا صباح اليوم

واعتبرت القوى بان خطوة دعوات المستوطنين خلال الايام القادمة لاقتحامات واسعة للمسجد الاقصى المبارك يأتي بالتزامن مع استهداف اهلنا الصامدين في المدينة المقدسة عاصمة دولتنا الفلسطينية وخاصة ما يجري في سلوان والشيخ جراح وغيرها الامر الذي يتطلب استمرار تكثيف الجهود للدفاع عن حقوقنا وارضنا في مواجهة الجرائم الاحتلالية .

ودعت القوى الى استمرار وتكثيف فعاليات المقاومة الشعبية في كل المواقع المستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين والتصدي لجرائم قطعان المستوطنين الاستعماريين والتحضيرات الجارية لفعاليات كبرى يشارك بها كل ابناء شعبنا اينما تواجد والتي ستكون ذروتها في يوم الارض الخالد .

وشددت القوى على استمرار الفعاليات الاسبوعية في كل المحافظات وقوفا الى جانب اسرانا الابطال الرازحين في داخل زنازين الاحتلال ورفض كل محاولات الاحتلال الهادفة للنيل من صمودهم والتأكيد على الاضراب العام في الخامس والعشرين من هذا الشهر الذي اعلن عنها الاسرى داخل زنازين الاحتلال ليكون فعاليات في كل اماكن تواجد شعبنا تأكيدا ووفاء للاسرى الابطال .



وحثت القوى على اهمية التمسك بتجسيد الوحدة الوطنية بين كل مكونات شعبنا على الارض في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين والمضي قدما بفتح الحوار الوطني للوصول الى وحدة وطنية جامعة تنهي الانقسام وتقطع الطريق على استفادة الاحتلال من بقائه وتعزيز صمود وطاقات ومقاومة شعبنا في معركتنا المستمرة من اجل الحرية والاستقلال .



ودعت القوى الى المشاركة في تأبين عضو اللجنة المركزية جمال محيسن يوم الاربعاء في الهلال الاحمر الفلسطيني على الساعة الثانية .

ووجهت القوى بالتحية الى الرفاق في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي ( فدا ) بمناسبة حلول انطلاقاتهم المجيدة مؤكدين على دورهم الريادي في اطار ثورتنا المعاصرة وفي اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا .