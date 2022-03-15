نادي الأسير: الاحتلال أصدر (203) أوامر اعتقال إداريّ منذ بداية العام الجاريّ حتى نهاية شباط

المعتقل خليل عواوده يواصل إضرابه لليوم الـ13 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ

وطن: يواصل المعتقلون الإداريون وعددهم نحو (490) معتقلًا، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال منذ شهرين ونصف، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ.

ولفت نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال تواصل إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد الأوامر الصادرة منذ بداية العام الجاريّ حتّى نهاية شباط (203).

كما ويواصل المعتقل خليل عواوده (41 عامًا) من بلدة إذنا/ الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ لليوم الـ13 على التواليّ.

اُعتقل عواوده في تاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2002، وهذا الاعتقال الخامس بينهم ثلاثة اعتقالات إداريّة، وهو متزوج وأب لأربعة بنات.

ونتيجة لاعتقالاته المتكررة، لم يتمكّن من استكمال تعليمه، (تخصص علم اقتصاد).

يذكر أنّه خاض سابقًا مع الأسرى الإضراب الجماعيّ عام 2012، علمًا أنّه يعاني من عدة مشاكل صحية تفاقمت جراء عمليات الاعتقال، وكان من المقرر قبل اعتقاله أن يجري عملية في إحدى عينيه.

المعتقل عواوده واحد من بين أكثر من(400) معتقل خاضوا إضرابات عن الطعام منذ أواخر عام 2011، غالبيتها كانت ضد سياسة الاعتقال الإداريّ.

معطيات عن سياسة الاعتقال الإداريّ

-أصدرت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى نهاية شهر شباط، (203) أوامر اعتقال إداريّ.

-أصدر الاحتلال أكثر من 8700 أمر اعتقال إداريّ بحقّ الفلسطينيين منذ عام 2015.

-سُجلت أعلى نسبة أوامر اعتقال إداري خلال عام 2016، وبلغت 1742 أمرًا، خلال السنوات الممتدة بين عامي 2015 و 2021.

-يبلغ عدد المعتقلين الإداريين اليوم نحو 490 ، يقبعون في سجون، وهي (مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون)، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني (النقب، وعوفر).

-نفّذ المعتقلون الإداريون منذ أواخر عام 2011، أكثر من 400 إضراب فرديّ، إضافة إلى إضراب جماعي عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا.