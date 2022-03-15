الاحتلال يعتقل 21 مواطنا من الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 21 مواطنًا من انحاء الضفة بعد دهم وتفتيش منازلهم.

وطالت هذه الاعتقالات 8 مواطنين من بلدة يعبد بمحافظة جنين وهم: مجدي عمارنة، خالد عطاطرة، ناصر عطاطرة، يوسف مشارقة، محمد بعجاوي، محمد ميتاني، نور عطاطرة، وأيوب انفيعات.

ومن سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين، هم: صهيب بلاسمة، فالح عمران، مؤمن فالح عمران، مصعب اشتية، محمود أمين عواد.

ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال شابين هما: تامر الحجوج، ومحمد فقهاء.

وطالت هذه الاعتقالات مواطنا من بلدة بيت كاحل بمحافظة الخليل، هو رامي عيسى عصافرة (39 عاما).

ومن قرية المنشية بمحافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نضال طه طقاطقة (30 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشابين وسام عطا لطيفة، ومحمد حسن أبو لطيفة، خلال اقتحامها مخيم قلنديا صباح اليوم.