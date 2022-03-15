حكومة الاحتلال تصادق على اقامة مدينتين للمستوطنين بالنقب المحتل

وطن: صادقت حكومة الاحتلال، مساء الإثنين، على إقامة مدينتين جديدتين للمستوطنين في النقب المحتل، واحدة للحريديين وأخرى للعلمانيين.

ويشمل المخطط إقامة مدينة حريدية في النقب باسم "كسيف"، في منطقة بلدة عراد. وستقام في أراضي تل عراد وضواحي بلدة كسيفة العربية، وذلك ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى منع توسع بلدات ومدن عربية ومحاصرتها.

كما يشمل المخطط توسيع القرية الزراعية "نيتسانا"، قرب الحدود مع مصر، وتحويلها إلى بلدة لإسكان 2200 عائلة. وفي المرحلة الأولى، ستتم إقامة حي سكني، يشمل "الجالية التربوية الاستيطانية "نيتسانا"، وسيتم توسيع هذه البلدة في مرحلة لاحقة.

كما صادقت حكومة الاحتلال، على الخطة الخمسية الخاصة بالنقب، بادعاء "تنمية المجتمع البدوي"، بميزانية تقدر بـحوالي 5 مليارات شيكل، والتي تتضمن بند "الإنفاذ"، ما يعني استمرار الاعتداءات والانتهاكات، بما في ذلك عمليات هدم البيوت وتجريف الأراضي العربية في النقب، وزراعتها توطئة لمصادرتها.

وقبل نحو شهرين، هب الفلسطينيون في النقب المحتل، ضد اعتداءات سلطات الاحتلال عليهم من خلال عمليات تجريف لأراضيهم وتحريشها، التي نفذتها "كاكال" مدفوعة من أحزاب اليمين. وإثر ذلك دارت مواجهات بين المواطنين العرب في النقب وقوات الشرطة، التي سعت إلى قمع احتجاجاتهم، واعتقلت العشرات من المحتجين.