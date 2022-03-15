استشهاد الشاب سند الهربد برصاص مستعربين بالداخل المحتل

وطن:استشهد الشاب سند سالم الهربد فجر اليوم الثلاثاء، برصاص أفراد وحدة "المستعربين" في شرطة الاحتلال في مدينة رهط.

ويبلغ الشاب من العمر 27 عامًا، وهو والد لثلاثة أطفال.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان مقتصب صباح اليوم إنه "قبل وقت قليل، خلال نشاط مقاتلي وحدة المستعربين في رهط بهدف اعتقال مشتبهين اثنين، فُتحت النيران الحية تجاه القوات".

وزعم بيان شرطة الاحتلال أن قواتها تعرضت للخطر من جراء إطلاق النار، وأنه "حيّدت المسلح الذي شكل خطرًا على حياتها"، لكنها أوضحت أنه "لا مصابين بين المقاتلين".

وادعت شرطة الاحتلال أنها عثرت على مسدس وذخيرة، كما نشرت صورة لما قالت إنه مسدس كان بحوزة القتيل.