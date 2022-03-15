مغادرة الدفعة الأولى من معتمري قطاع غزة عبر مطار القاهرة

وطن: غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 296 معتمرا، متوجهين إلى المدينة المنورة ومنه إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة عقب انقطاع دام عامين تقريبا بسبب "كورونا".

ومن المقرر ان تغادر الدفعة الثانية فجر يوم غد الأربعاء، ومن ثم ستغادر يوم 22 و23 الشهر الجاري طائرتين للالتحاق بالدفعة الأولى وبذلك يصبح عدد الرحلات التي سيتم تسيرها 4 طائرات لنقل معتمري المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى أن العدد الكلي لمعتمري المحافظات الجنوبية هو 1200 معتمر تقريبا.