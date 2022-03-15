حالة الطقس: سقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يتعمق تأثير الكتلة الهوائية القطبية شديدة البرودة المؤثرة على المنطقة، اليوم الثلاثاء، ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا.

كما توقعت دائرة الأرصاد، سقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 م فوق مستوى سطح البحر، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وشديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء غائماً جزئياً الى صاف وشديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وشديد البرودة إلى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تشكل الصقيع والانجماد في الأيام القادمة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.