مؤسسات أميركية تنجح بإلغاء "رحلات بيئية" الى "إسرائيل" بسبب ممارستها للفصل العنصري

وطن: نجحت حملة أطلقتها مؤسسات أميركية تقدمية في إلغاء "زيارات سياحة بيئية" إلى "إسرائيل"، بسبب ممارستها نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد".

وأعلنت منظمة "سييرا كلوب" إلغاء رحلاتها إلى "إسرائيل" بعد تعرضها لعملية ضغط من منظمات تناصر الحق الفلسطيني، اعتبرت الزيارة تحت مسمى الحفاظ على البيئة تغطية على ممارسات "إسرائيل" وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني.

وشارك في الحملة منظمة حقوق السكان الأصليين (NDN)، ومنظمة أصوات يهودية من أجل السلام، وحركة "حياة السود مهمة"، وشبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية، إضافة إلى منظمات أخرى.

وأطلق المشاركون حملة اتصالات واسعة مع أعضاء الهيئة الإدارية للمؤسسة المنظمة للزيارة، وحملة بريد الكتروني اعتبرت أن الزيارة تساهم في "توفير الشرعية لدولة إسرائيل المنخرطة في الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".

وتعتبر مؤسسة "سييرا كلوب" التي أسسها عالم الطبيعة جون موير عام 1892، مؤسسة خيرية معنية بقضايا الطبيعة، ويبلغ عدد أعضائها وفقا لموقع ويكيبيديا 750 ألف عضو، فيما تبلغ موازنتها السنوية للعام الحالي أكثر من 97 مليون دولار.

وبدأت المؤسسة أولى رحلاتها إلى "إسرائيل" عام 1960 لاستكشاف التنوع البيولوجي، وهجرات الطيور، والمناظر الطبيعية الصحراوية والآثار القديمة، وآخر رحلة كانت العام الماضي وسميت "المعالم الطبيعية والتاريخية لإسرائيل"، وامتدت لأسبوعين في آذار بميزانية 5000 دولار للشخص الواحد.

وقررت المؤسسة إلغاء الرحلة عبر رسالة بريد إلكتروني أرسلتها رئيسة فريق النزهات الوطنية في المؤسسة ماري أوينز إلى الأعضاء.

وأزال موقع المؤسسة أي ذكر للرحلة إلى "إسرائيل" مع إبقاء معلومات عن نحو 260 رحلة، منها 200 إلى مواقع في الولايات المتحدة والباقي إلى أماكن مثل ماليزيا ونيبال والصين.

وأوضح البريد الإلكتروني الذي أرسلته أوينز، أن قرار "سييرا كلوب" إلغاء الرحلات إلى "إسرائيل" المقررة هذا الشهر، وأخرى في عام 2023 جاء كنتيجة لمواقف رافضة من جماعات تقدمية، وأن قرار الإلغاء اتخذ بعد حملة "لحثنا على إلغاء رحلاتنا إلى "إسرائيل" (المقرر إجراؤها في 15 و29 آذار 2022 وآذار 2023) بتهمة أننا نقوم بإضفاء الشرعية على دولة "إسرائيل" المنخرطة في الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".

وأضافت رسالة أوينز: "في 22 شباط تلقى مجلس الإدارة رسالة من ائتلاف منظمات ناشطة تهدد بأنه إذا لم نلغِ الرحلات إلى إسرائيل في غضون أسبوع، فسيعلنون أن المنظمة تنتهك القيم التنظيمية التي أقيمت عليها".

(وفا)