هجوم سيبراني واسع النطاق يستهدف المواقع التابعة لحكومة الاحتلال

وطن: عطلت مواقع إلكترونية تابعة لحكومة الاحتلال، مساء اليوم، الإثنين، عن العمل، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") وعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأعلنت ما تسمى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلي "حالة الطوارئ" لمواجهة ما وصف بـ"أكبر هجوم سيبراني تتعرض له إسرائيل".

في المقابل، عقد وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال، يوعاز هندل، جلسة مداولات لتقييم الوضع، في حين أفادت التقارير بأن جيش الاحتلال وسائر الأجهزة الأمنية، تشارك في محاولات لـ"صد الهجوم".

وأكد هندل "تعرض مواقع حكومية إسرائيلية لهجوم سيبراني"، وقال إنه "لا تخوف من تسريب للمعلومات".

وذكرت اا تسمى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلي، أنه تم "رصد هجوم سيبراني هجوم حجب الخدمة (DDoS) على مزود اتصالات أدى إلى تعطيل الوصول إلى عدد من المواقع، بينها مواقع حكومية، لفترة وجيزة".

وشددت على أن "جميع المواقع عادت إلى العمل". فيما أفادت وزارة الاتصالات الإسرائيلية بأن شركات الاتصالات نفذت عمليات لإعادة الخدمة بأسرع ما يمكن، مشيرة إلى أن الخدمة عادت تدريجيًا.

ولم تحدد الهيئة مصدر الهجوم الذي يتم عبر إغراق خواديم الموقع المستهدف بطلبات الوصول.

ورغم استعادة الوصول إلى موقع حكومة الاحتلال داخليا، إلا أنه "لا يمكن الوصول إليه دوليا" وفق منظمة "نتبلوكس" المتخصصة في مراقبة حركة الإنترنت في أنحاء العالم.

وفي وقت سابق، أخطرت حكومة الاحتلال المكاتب الوزارية بأن المواقع الحكومية تتعرض لـ"هجوم سيبراني استثنائي"، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

"الهجوم السيبراني الأكبر الذي تتعرض له إسرائيل"

وأفاد المحلل الأمني الإسرائيلي، يوسي ميلمان، بأن التقديرات الإسرائيلية تشير غلى أن إيران هي الـ"مسؤولة عن أكبر هجوم سيبراني تتعرض له إسرائيل".

وأكدت جهات حكومية تعرض مواقع حكومية مدنية للهجوم، في حين أفادت التقارير بأن مواقع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مثل الجيش والموساد والشاباك "المحمية بشكل جيد"، لم تتضرر.

ورجح ميلمان "ردا إسرائيليا شديدا" على الهجوم.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إن هذا الهجوم السيبراني "يعد الأكبر على الإطلاق ضد إسرائيل، لكنه ليس معقدًا". ورجح أن تكون "جهة حكومية أو منظمة كبيرة وراء الهجوم".

وأوضح المصدر أن "حالة الطوارئ" جاءت في محاولة لحصر حجم الضرر؛ وفحص إذا ما كانت المواقع الإستراتيجية في دولة الاحتلال والبنى التحتية الرئيسية مثل شركة الكهرباء والمياه، هدفا للهجوم.

ومن بين المواقع التي تعرضت للهجوم في مواقع وزارة الداخلية والصحة والقضاء والرفاه الاجتماعي وموقع رئيس الحكومة؛ وجميعها ضمن المجال الحكومي gov.il.

علما بأن الهجوم منع الوصول إلى المواقع من جهاز كمبيوتر، إذ كان بالإمكان الولوج إلى المواقع المستهدفة بواسطة الهواتف المحمولة.

في المقابل، اتهمت إيران مؤخرا واشنطن ودولة الاحتلال بشن هجوم إلكتروني عطّل نظام توزيع الوقود لديها.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على هدف في إقليم كردستان العراق وصفه بأنه "مركز إستراتيجي" إسرائيلي، لكن السلطات المحلية نفت وجود مواقع تابعة لدولة الاحتلال على أراضي الإقليم.

المصدر: عرب 48