تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء في جنين

وطن: طالبت فعاليات جنين ومخيمها، وذوو الشهداء، مساء اليوم الاثنين، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل، والضغط على حكومة الاحتلال بشكل جدّي لإطلاق سراح الأسرى المرضى، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

جاء ذلك خلال تواصل الوقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء، ودعما وإسنادا للأسير أبو حميد والأسير إياد عمر، والأسرى المرضى والحركة الأسيرة، خلال الاعتصام في مدينة جنين.

وحمّل المشاركون سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد المصاب بالسرطان، والأسير عمر المصاب بمرض في الدماغ، وكافة الأسرى المرضى، والحركة الأسيرة التي تتعرض لهجمة شرسة من قبل إدارة سجون الاحتلال، مناشدين الجهات ذات الاختصاص والمؤسسات الدولية التدخل للإفراج عن كافة الأسرى المرضى.

وطالبوا كافة المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة داخل ثلاجات الاحتلال وما يسمى مقابر الأرقام.

(وفا)