أصدقاء مرضى الثلاسيميا تهنئ الكويت بالأعياد الوطنية في سفارتها في عمان

وطن: زار اليوم الاثنين وفداً رسميا من جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا -فلسطين، ممثلا برئيسها د. بشار الكرمي والمدير التنفيذي أحمد عيّاش و عضو المجلس الشبابي آلاء حمدان، السفارة الكويتية في عمان ، لتهنئة دولة الكويت الشقيق بعيد الاستقلال وذكرى التحرير.

وأطلع د. الكرمي السفير عزيز الديحاني، سفير دولة الكويت في المملكة الأردنية الهاشمية والمحال لفلسطين، على أنشطة و برامج الجمعية، وثمن دور الكويت في الشراكة الاستراتيجية والمشاريع التي تدعمها في فلسطين، مثنيا على الموقف الثابت للكويت الشقيق من القضية الفلسطينية، كما تطرق الوفد إلى بحث سبل التعاون بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

و سلم الوفد رسالة التهنئة و درع القدس تكريما له، و بدوره شكر السفير الوفد وأشاد بعمل جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا والجمعيات الخيرية في فلسطين كافة.