الشرطة تقبض على شخص تسبب بحادث سير بعد هروبه في طولكرم

وطن: تمكنت الشرطة من الكشف عن ملابسات حادث سير حصل قبل يوم في منطقة عزبة الجراد بطولكرم وأدى إلى حدوث اصابات بليغة لأحد المواطنين الذي كان يستقل دراجة كهربائية أثناء ذهابه لعمله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة قبض على سائق المركبة والذي هرب بعد تسببه بالحادث وقام بإخفاء جريمته من خلال احراقه للمركبة غير القانونية التي كان يستقلها.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته للنيابة العامة لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولاً.