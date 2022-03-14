مجلس الوزراء يصادق على توصيات خلية الأزمة بإلزام التجار بعدم رفع الأسعار

وطن: صادق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على توصيات خلية الأزمة بإلزام التجار بعدم رفع الأسعار محذرا المخالفين باتخاذ المقتضى القانوني ضدهم.

واعتمد المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، إعفاء مبيعات الطحين من (25 كيلوغرام وما فوق) من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر.

يذكر أن خلية الأزمة، المكونة من وزارتي المالية والاقتصاد، اجتمعت أمس مع ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات حيث تم إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس وزن 25 كيلوغرام فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، حيث سيتم إخضاعها إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0% وذلك عن الأشهر 3-4-5/ 2022، وإعفاء جميع المخابز من ضريبة القيمة المضافة عن الأشهر 3-4-5/ 2022، على أن يكون الإرجاع النقدي لتجار الطحين عن هذه الفترة خلال 90 يوما، حيث تم تحديد سعر كيلو الخبز بما لا يزيد عن 4 شواقل كحد أعلى.

وطالب مجلس الوزراء التجار وأصحاب المخابز التقيد بالأسعار وعدم رفعها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدد مجلس الوزراء، لمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف الـ 15 من آذار من كل عام، على أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها تعزيز منظومة حماية المستهلك بما يضمن توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية وأزمة ارتفاع الأسعار عالمياً، وتداعياتها على السوق المحلية، لافتا إلى أن المخزون التمويني في دولة فلسطين يلبي احتياج أبناء شعبنا، وأن سلسلة التوريد من السلع الأساسية مستمرة.

كما صادق المجلس على مشروع العطاءات التنافسية في مجال الطاقة المتجددة، واعتمد المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية كقاعدة بيانات قانونية رسمية لدولة فلسطين.

ووافق على تجديد عقود المحامين المتعاقدين للدفاع عن الأسرى أمام محاكم الاحتلال، وأقر اعتماد خدمة استضافة المؤسسات غير الحكومية اللاربحية على الحوسبة السحابية وخدمة ناقل البيانات الوطني، وكذلك تشكيل لجنة فنية لتنظيم أسواق الكربون، إضافة إلى المصادقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.

وعرض وزير التربية والتعليم رؤية الوزارة إزاء آليات تطوير جهاز التربية والتعليم، وقدم تشخيصا لواقع وظروف التعليم المدرسي في فلسطين، عارضا مقترحات لتطوير منظومة التعليم بما يخدم الأهداف التربوية للانتقال من التعليم إلى التعلم، حيث اعتمد مجلس الوزراء الإطار العام للقضايا التطويرية لجهاز التربية والتعليم الفلسطيني بما يشمل النهوض بالمناهج.

وكان رئيس الوزراء أدان، في كلمته بمستهل الجلسة، قيام سلطات الاحتلال والمستوطنين بتنفيذ أعمال حفر وبناء في باحات الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل بغرض التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الحرم وتهويده.

وطالب اليونسكو وهيئات الأمم المتحدة بالتدخل لحماية الحرم كموقع ديني وأثري وتاريخي، مؤكدا "الدفاع عن مقدساتنا في القدس وفي الخليل وفي كل مكان".

وقال "إن فلسطين المحتلة بأرضها ومقدساتها ليست المكان المناسب لأية جهة أو لأي مسؤول أجنبي ليمارس دعايته الانتخابية فوق أرضها ومن باحات مقدساتها ومن على أرض المستعمرات".

وفي شأن آخر، ومع انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، دعا مجلس الوزراء جميع القوائم إلى تجسيد لغة الاحترام والالتزام بشروط ومعايير الدعاية الانتخابية بما يحفظ مبادئ الديمقراطية والسلم الأهلي والنسيج المجتمعي وفق القواعد الناظمة للعملية الديمقراطية التي تشكل أساس المشاركة السياسية بين جميع مكونات المجتمع والفصائل، مؤكدا أن الحكومة ترعى هذه العملية وتتابع سيرها يوميا إلى حين إنجازها على أكمل وجه في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وثمن مجلس الوزراء إطلاق حملة مناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي في أكثر من 50 جامعة عالمية ضمن فعاليات أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي، إذ تنادي هذه الحملة بتطبيق القانون الدولي على فلسطين ووقف المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.

وعن نقش سلوان، الذي تناقلت موضوعه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، أوضح رئيس الوزراء أن وزير الخارجية تواصل مع نظيره التركي الذي نفى صحة تلك الأخبار ووصفها بالزائفة، مؤكدا أن المخطوطة التي تم العثور عليها في القدس عام 1880 إبان حقبة الحكم العثماني في فلسطين ما تزال موجودة في متحف إسطنبول، وأنه لم تجر أي مباحثات بين تركيا وإسرائيل بشأن هذه المخطوطة.

وبخصوص الجالية الفلسطينية في أوكرانيا، قال رئيس الوزراء إنه تم إجلاء كل من طلب المغادرة من هناك، وانتقلوا بسلاسة وسلام إلى الدول المجاورة، شاكرا "سفراءنا وجاليتنا وتنظيمنا وقوانا الوطنية في الدول المجاورة لأوكرانيا على جهدهم وتعاونهم".