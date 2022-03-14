"التربية" تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة شعب البطم في يطا

وطن: استنكرت وزارة التربية والتعليم إخطار سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، مدرسة شعب البطم الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية يطا والواقعة في منطقة المسافر، بوقف البناء في غرفتين صفيتين كانتا قيد الإنشاء؛ الأمر الذي يحول دون توسعة المدرسة ويحرم طلبتها من نيل حقهم الطبيعي في التعليم الحر والآمن.

وأكدت "التربية" أن هذا الإخطار يأتي ضمن حملة متواصلة تشنها سلطات الاحتلال على المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، تحت حجج وذرائع واهية، ما يهدد حق الطلبة في التعليم؛ وهو حق كفلته القوانين والمواثيق والأعراف الدولية كافة، داعيةً المنظمات الحقوقية والدولية والإنسانية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات الاحتلالية، واتخاذ موقف حازم إزاء ما يحصل من اعتداءات وانتهاكات وجرائم بحق قطاع التعليم، والعمل على توفير الحماية والمناصرة لهذا القطاع.