فوز قاتل لشباب الخليل يقربه من لقب المحترفين والمكبر يخطف فوزا ثمينا من بلاطة

وطن: حقق نادي شباب الخليل، مساء اليوم الاثنين، فوزا قاتلا على حساب مستضيفه نادي طوباس بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين، في انطلاق مباريات الأسبوع التاسع عشر من دوري المحترفين.

واقترب الشباب حامل اللقب أكثر من الظفر بالدوري للموسم الثاني تواليا، بعد أن رفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 5 نقاط عن مطارده المكبر قبل ثلاث جولات من النهاية، أما طوباس فتلقى هزيمة جديدة أبقته في منطقة الخطر وتراجع للمركز العاشر برصيد 13 نقطة.

وجاء هدف الفوز الوحيد للشباب في الدقيقة الـ95 عبر نجمه تامر صيام.

وفي لقاء آخر جرى على استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة، حول الوصيف جبل المكبر تأخره أمام ضيفه مركز بلاطة بهدف، إلى فوز بهدفين.

وواصل المكبر مطاردته للشباب، ورفع رصيده إلى 42 نقطة، وبقي بلاطة سادسا مؤقتا برصيد 28 نقطة.

وأنهى بلاطة الضيف الشوط الأول لصالحه بهدف جاء في الدقيقة الـ28 عن طريق راشد مبروك.

وفي الشوط الثاني، منح النجم شهاب قنبر التعادل لنسور الجبل، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدف الفوز الثاني قبل دقائق من النهاية.

كما واصل مؤسسة البيرة صحوته في الدوري، وحقق انتصارا قد يكون الأغلى له بفوزه على مستضيفه شباب الظاهرية بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق انتصاره الثاني تواليا ويبتعد أكثر عن منطقة الهبوط.

ورفع مؤسسة البيرة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، أما الظاهرية فبقي بالمركز السابع برصيد 27 نقطة بانتظار باقي مباريات الجولة.