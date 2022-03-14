ارشادات الدفاع المدني للمواطنين خلال المنخفض الجوي القطبي

وطن: أصدر مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل اليوم الإثنين، تعليماته برفع درجة الجاهزية في صفوف طواقم الدفاع المدني وفحص المعدات والآليات لتكون على الجاهزية التامة للتعامل مع أي حوادث محتملة .

وأصدر الدفاع المدني جملة من الإرشادات دعا المواطنين للتقيد بها خلال الحالة الجوية المرتقبة وأهمها:

- تقييد حركة المرور واقتصارها على الحالات الضرورية من مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء وخصوصا في المناطق التي ستشهد هطولات ثلجية.

- أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية تشكل الصقيع والإنجماد وخصوصا في ساعات الصباح خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

- القيادة بحذر وتجنب السرعة بسبب تدني مستوى الرؤية ولتفادي خطر التزحلق.

- الإستخدام الآمن لوسائل التدفئة وإبعادها عن الممرات وتوفير التهوية المناسبة بعد إستخدامها.

- تجنب الحمل الزائد على التيار الكهربائي واستخدام الإنارة البديلة في حال انقطاع التيار الكهربائي.

الإتصال المبكر على أرقام الطوارئ عند وقوع أي حادث:

الدفاع المدني 102.

الشرطة 100.

الهلال الأحمر 101 .