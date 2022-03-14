يساعدك على التحكم بالوزن ويحافظ على صحتك وبشرتك… فوائد الفجل الأحمر التي لا تعرفها!

وطن: قد لا يكون الفجل الأحمر من الخضار الأكثر شعبية، لكنه بالتأكيد أحد أكثرها غنىً بالعناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن.

تتعدد فوائد الفجل الأحمر، من تقليل خطر الإصابة بداء السكري وتعزيز صحة الكبد إلى مكافحة بعض الأمراض. كما استخدمه الإغريق والرومان القدماء منذ حوالي 2500 عام للأغراض الغذائية والطبية، وفقاً لموقع WebMD للطب والصحة.

نستعرض في هذا التقرير فوائد الفجل الأحمر للجسم والصحة وقيمته الغذائية العالية.

الفجل الأحمر غني بالفيتامينات والمعادن. تشمل هذه الفيتامينات والمعادن ما يلي:

- حمض الفوليك: المعروف أيضاً باسم فيتامين ب، الذي يقوم بتجميع خلايا الدم البيضاء/الحمراء في نخاع العظام وهو ضروري لعملية تكوين الحمض النووي (DNA) والحمض النووي (RNA).

- البوتاسيوم: ينظم هذا المعدن ويحافظ على توازن سوائل الجسم. كما أنه يدعم النشاط الكهربائي للقلب ووظيفة الجهاز العصبي بأكمله. كما أنه غني بالكالسيوم والزنك.

- فيتامين سي: يؤدي فيتامين سي العديد من الوظائف الهامة في الجسم ويمكن أن يساعد في تكوين الكولاجين وتقوية جدران الأوعية الدموية.

- فيتامين ب 6: وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء، يُعرف أيضاً باسم البيريدوكسين. هذا الفيتامين ضروري للعديد من تفاعلات الإنزيم في الجسم، خاصة التمثيل الغذائي.

تناول الفجل يُحسِّن صحة الأمعاء

لأن الفجل غني بالألياف، فإنه مفيد جداً لحركة الأمعاء التي تخفف من أعراض الإمساك.

ووفقاً لموقع Medicinenet للطب والصحة، فإن أوراق الفجل التي تحتوي على مركبات كبريتية قد تمنع الإصابة الطفيلية في المعدة وتزيل أعراض الإسهال. ومن المعروف أيضاً أنها تحفز إنتاج مادة تعرف بالصفراء ضرورية لعملية الهضم السليمة وتحسين أداء الكبد والمرارة.

الفجل صديقك لفقدان الوزن

الخصائص التالية للفجل تجعله الخيار الأمثل لفقدان الوزن:

انخفاض الكربوهيدرات غير القابلة للهضم

نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان

نسبة عالية من الماء

نسبة عالية من الألياف

يساعد على خفض مؤشر نسبة السكر في الدم

يرضي الجوع دون زيادة عدد السعرات الحرارية

يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية

بسبب ارتفاع كمية مضادات الأكسدة والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم الموجودة في الفجل، فإنه يمنع خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد البوتاسيوم على خفض ضغط الدم المرتفع وبالتالي التقليل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

يحتوي الفجل على مركبات كيميائية يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. كما أن تناول الفجل يعزز إنتاج الجسم الطبيعي لهرمون الاديبونكتين الذي يساعد في الحماية من مقاومة الأنسولين.

يحتوي الفجل أيضاً على الإنزيم المساعد Q10، وهو مضاد للأكسدة يساعد على منع تكوين مرض السكري.

يعزز وظائف الكبد والكلى

يساعد الفجل في إزالة السموم وطردها من الكبد والكلى.

كما أن الفجل يعمل كمدر للبول ومنظف ومطهر؛ مما قد يساعد في تخفيف أعراض أمراض الكلى. كما أنه يحتوي على البوتاسيوم والفوسفور وقد يكون خياراً رائعاً لمرضى غسيل الكلى.

غني بمضادات الأكسدة

مادة الأنثوسيانين الموجودة في الفجل هي التي تعطيه لونه الأحمر وهي غنية بمضادات الأكسدة التي تشفي الضرر الناجم عن الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يسبب الالتهاب والسمنة والسكري وحالات صحية أخرى.

يساعد على الوقاية من السرطان

قد يساعد تناول الخضروات الصليبية مثل الفجل في الوقاية من السرطان. ووفقًا لموقع Healthline، تحتوي الخضروات الصليبية على مركبات تساعد في تطهير الجسم من المواد المسببة للسرطان ومنع تطور الأورام.

كما وجدت دراسة أجريت عام 2010 في الهند، أن مستخلص جذر الفجل يحتوي على عدة أنواع من المواد التي تسببت في موت الخلايا في بعض خطوط الخلايا السرطانية.

الفجل مضاد للاحتقان

قد يقلل الفجل الأحمر من احتقان الجهاز التنفسي بما في ذلك تهيج الأنف والحنجرة والقصبة الهوائية والرئتين الذي يمكن أن يأتي من نزلات البرد والالتهابات والحساسية وغيرها من الأسباب.

كما أنه مُطهِّر رائع وغني بالفيتامينات التي تحمي الجهاز التنفسي بشكل كبير. ووفقًا لكتاب بعنوان: علم الأدوية وتطبيقات المواد الطبية الصينية، كان الفجل يستخدم تقليدياً كعلاج لمرض السل الرئوي.

كما يساعد الفجل على التخلص من المخاط الزائد في الحلق وتخفيف الاحتقان عن طريق تطهير الجيوب الأنفية.

قد يساعد في العناية بالبشرة

فوائد الفجل الأحمر لا تقتصر على الصحة، فقد يساعد المحتوى المائي العالي فيه في الحفاظ على مستويات الرطوبة الصحية وترطيب البشرة.

قد يكون الفجل الطازج المهروس أيضاً منظفاً جيداً للبشرة ويمكن استخدامه كقناع فعّال للوجه؛ ونظراً لخصائصه المطهرة، قد يساعد الفجل أيضاً في علاج اضطرابات الجلد؛ مثل الجلد الجاف والطفح الجلدي والتشققات.

(عربي بوست)