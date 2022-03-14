النيابة العامة للاحتلال ترفض التماساً بطلب الإفراج المُبكر عن الأسير الشوبكي

وطن: رفضت النيابة العامة للاحتلال الالتماس الخاص بطلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض فؤاد الشوبكي الذي يبلغ من العمر 82 عاماً .

وأوضح نادي الأسير أنّ النيابة وكعادتها رفضت قرار الإفراج المبكر عن الأسير الشوبكي وهذا ما كان متوقعًا، ومن المتوقع أن تحدد المحكمة العليا للاحتلال موعدا للبت في هذه القضية.

ولفت إلى أن هذه المحاولات القانونية تأتي لتحقيق حرّية الأسير الشوبكي، الذي يعاني من مشاكل صحية عديدة، مشيراً إلى أن الأسير فؤاد حجازي الشوبكي، يدخل اليوم عامه الـ17 في سجون الاحتلال.