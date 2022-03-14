"التعليم العالي" تبحث مع ممثلية فنلندا سبل تعزيز التعاون المشترك

وطن: بحث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. بصري صالح نيابةً عن الوزير أ. د. محمود أبو مويس، في مقر الوزارة، اليوم، مع وفدٍ من ممثلية فنلندا لدى فلسطين سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وضم الوفد كلاً من مدير التعاون التنموي يوسي كاراكوسكي ومنسقة برامج التعليم في الممثلية نيلي حصري، بحضور مدير عام المنح والخدمات الطلابية في الوزارة شادي الحلو، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام عبير الشهابي.

وفي هذا السياق، أعرب صالح عن اهتمام الوزارة بتوسيع المجالات التعاونية مع الجانب الفنلندي، مطرقاً إلى المنطلقات وأوليات العمل في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى حرص الوزارة على مأسسة وتعزيز فرص التعاون في المجالات البحثية وتبادل الأستاذة والطلبة بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الفنلندية.

من جانبه، عبّر كاراكوسكي عن اهتمام فنلندا بالتعاون في مجال تطوير قطاع التعليم العالي، مؤكداً متابعة وضع الترتيبات التفصيلية للتعاون بين الجانبين من خلال الوزارة والممثلية الفنلندية وسفارة فلسطين لدى فنلندا.