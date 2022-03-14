حسين الشيخ يلتقي الموفد الامريكي هادي عمرو في رام الله

وطن: التقى عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ اليوم الاثنين مع الموفد الامريكي هادي عمرو في مدينة رام الله.

وقال الشيخ في تغريدة له على صفحته على موقع تويتر انه اكد خلال اللقاء مع عمرو " ان مصداقية المجتمع الدولي على المحك ولا يجوز تجزأة الشرعية الدوليه والكيل بمكيالين في تنفيذ القرارات الاممية، وقد حان وقت تنفيذ تلك القرارات ورحيل الاحتلال الاسرائيلي عن ارضنا".