بكين تتهم واشنطن ببث "أخبار مضللة" بشأن مساعدة صينية لروسيا بوجه العقوبات الغربية

رام الله - وطن: اتّهمت بكين واشنطن الاثنين ببثّ "أخبار مضللة" بعدما أفادت الصحافة الأمريكية أن موسكو طلبت مساعدة عسكرية واقتصادية صينية ردًا على العقوبات الغربية المفروضة عليها جراء حربها على أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان عندما سُئل عن معلومات صحيفة "نيويورك تايمز"، "في الآونة الأخيرة، تنشر الولايات المتحدة أخبارًا مضللة بشأن الصين".

وفي وقت سابق، ذكر البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيزور روما الإثنين للاجتماع مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي.

ويذكر أن بكين لم تندد بالهجوم الروسي ولم تسمه غزوا، لكنها حثت على حل للأزمة عبر التفاوض. وتصف روسيا عملها في أوكرانيا بأنه "عملية خاصة".