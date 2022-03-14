ضباط كبار ينقلون لواشنطن قلق الاحتلال من عدم رد اميركا على الهجمات الايرانية



وطن- يزور مسؤولون أمنيون إسرائيليون واشنطن في ظل قلق يسود الدولة العبرية على خلفية عدم رد الولايات المتحدة على هجمات إيرانية ضد أهداف أميركية، الامر الذي تصفه دولة الاحتلال بأنه "ضعف أميركي"، كما وصفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين.

وتأتي الزيارة في محاولة لتوثيق التعاون الأمني بين الجانبين في مواجهة ايران.

وأفادت الصحيفة أن نائب رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هليفي، توجه إلى واشنطن، أمس، حيث سيلتقي مع مسؤولين أمنيين أميركيين، علما ان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان")، أهارون حاليفا، في واشنطن منذ أربعة أيام.، فيما كان عاد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، أمس، من زيارة عمل في واشنطن، جرى خلالها التركيز على الحلبة الفلسطينية.

واعتبر بار خلال محادثات مع مسؤولين أمنيين أميركيين، في مقدمتهم رئيس مكتب التحقيقات الفدرالية (FBI)، كريستوفر راي، أن ثمة احتمال لتصعيد أمني، خاصة في القدس، خلال شهر رمضان المقبل.

ويحذر "الشاباك" وجيش الاحتلال، في الفترة الأخيرة، من تصعيد كهذا، خاصة بسبب مسيرات استفزازية ينظمها المستوطنون في القدس المحتلة خلال عيد الفصح اليهودي، الذي سيحل خلال شهر رمضان، وتوقعات بمشاركة نحو مئة ألف يهودي في هذه المسيرات.

وكان الحرس الثوري الإيراني، اعلن أمس، مسؤوليته عن هجمات صاروخية في مدينة أربيل في العراق، ردا على غارة نفذها الاحتلال في سورية، أسفرت عن مقتل ضابطين في الحرس الثوري.

وقال بيان صادر عن "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية"، أمس، أنه "بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف ’المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني’ بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري".

وادعت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا الهجوم استهدف مجمعا أميركيا، من دون وقوع خسائر بشرية. لكن الصحيفة أشارت إلى أن هذا ثاني هجوم إيراني ضد أهداف أميركية ردا على هجمات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سورية. وكان الهجوم الإيراني الأول قد استهدف قاعدة التنف التي تتواجد فيها قوات أميركية.

وأضافت الصحيفة أن "الأميركيين لم يردوا على هذا الهجوم، ما يدل على ضعف يقلق إسرائيل جدا". وفي أعقاب كلا الهجومين الإيرانيين، قالت الولايات المتحدة إنهما كانا ضد أهداف إسرائيلية.

وقالت الصحيفة إنه "من الجائز أن الإيرانيين محقين" بقولهم أن طائرات إسرائيلية من دون طيار أقلعت من منطقة أربيل لشن هجمات ضد أهداف إيرانية". واعتبرت الصحيفة أنه في حال توقيع الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران، فإن "التحدي مقابلهم سيكون معقدا أكثر، خاصة عندما يُبدي الأميركيون عجزا".

(بتصرف عن موقع عرب 48)