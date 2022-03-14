الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من بيت لحم، وهم الأسير المحرر أحمد قاسم الشيخ، وخليل قاسم الشيخ، من قرية مراح رباح جنوبا، وعباس محمد شحادة من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال داهمت حقل الرعاة في مدينة بيت ساحور، وعبثت بمحتوياته والحقت اضرارا فيه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الشاب عنان جهاد أبو مطاوع من مدينة طوباس، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وشهدت المدينة مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، كما اكدت مصار محلية اطلاق نار على قوات الاحتلال من قبل مقاومين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، شابين من بلدة بلعا شرق طولكرم، هما مهند منير ملحم، ومحمد طارق ملحم بعد مداهمة منزليهما في البلدة.

كما اختطفت قوة إسرائيلية خاصة، اليوم الإثنين، المحامي براء جودت الريماوي (28 عاماً)، من بلدة بيت ريما بعد أن حطمت باب منزله، وعبثت بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تسعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، أربعة منهم من مدينة الخليل، وهم: طارق أنور دعيس (40 عاما)، وبشير خالد عبد الحفيظ الرجبي (35 عاما)، وإسماعيل عمرو، وعامر القواسمي، وذلك عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، واعتقلت الشاب عوده محمود الحروب.

ومن بلدتي السموع ويطا جنوب الخليل اعتقلت أيمن أحمد عبد الله أبو عواد، وعاطف علي حسن رباع، ويحيى عيسى صالح العمور، ومنذر عودة المهاينة، وفتشت منازلهم وعاثت خرابا بمحتوياتها.

في السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في عدة أحياء بمدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.