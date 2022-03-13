مقتل 180 مقاتلاً أجنبياً بضربات جوية روسية استهدفت مواقع في أوكرانيا

وطن: أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنّ قواتها قصفت مركز تدريب للمرتزقة الأجانب في لفوف غربي أوكرانيا، وقتلت 180 منهم ودمرت مخزناً للأسلحة الغربية التي تتدفق على المعسكر المذكور.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف: "القوات الروسية قضت على 180 من المرتزقة الأجانب ومجموعة من الأسلحة الأجنبية بضربات على مراكز التدريب في قاعدة يافوروفسكي العسكرية، بالقرب من لفوف على حدود بولندا".

وأضاف: "صباح الـ 13 من آذار/ مارس، ضربنا بقذائف عالية الدقة بعيدة المدى مراكز تدريب للقوات الأوكرانية في قرية ستاريتشي وساحة التدريب العسكرية في يافوروفسكي، حيث أطلق نظام كييف موقعاً للتدريب والتنسيق القتالي للمرتزقة الأجانب قبل إرسالهم إلى مناطق القتال ضد العسكريين الروس، وخزّن أسلحة ومعدات آتية من دول أجنبية".

وتابع: "نتيجة الضربة تم قتل ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب وتدمير شحنة كبيرة من الأسلحة الأجنبية. وسنستمر في القضاء على المرتزقة الأجانب المتوافدين على أوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير نحو 3700 منشأة عسكرية في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

كما ذكر مسؤولون محليون أنّ روسيا شنّت غارة جوية على قاعدة عسكرية أوكرانية قرب لفوف في غرب البلاد، قرب الحدود البولندية، فيما بدا أنّها أبعد الهجمات غرباً منذ بدء الحرب.

ويأتي استهداف ميدان "يافوروفسكي" للتدريبات العسكرية، الذي يقع على مسافة 20 كلم عن لفوف، بعد ساعات من تحذير نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأنّ قوافل السلاح التي تصل إلى أوكرانيا من الخارج ستكون أهدافاً مشروعة للقوات الروسية.

وفي اليوم الـ17 من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت الدفاع الروسية أنّ مجموعات تابعة لقوات جمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية وصلت إلى مناطق جديدة، وحررت عدة مناطق سكنية.

المصدر: الميادين