تشيلسي يفوز على نيوكاسل بهدف قاتل ويعزز موقعه في المركز الثالث

وطن: حقق تشيلسي فوزا ثمينا على ضيفه نيوكاسل بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل هدف المباراة الوحيد نجم تشيلسي، الألماني كاي هافيرتز قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة عززت موقعه في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد نيوكاسل عند 31 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT