ترامب: يزحف بايدن حول العالم على ركبتيه وهو يتوسل الرحمة من السعودية وإيران وفنزوي

وطن: هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلفه جو بايدن بسبب تعامله مع أزمة أوكرانيا، مشيرا إلى أنه "يزحف على ركبتيه ويتوسل" دولا أخرى من أجل النفط بعد تخليه عن الطاقة الروسية.

وقال ترامب خلال تجمع حاشد في ولاية كارولينا الجنوبية أمس السبت: "جو بايدن هو رئيس الدولة الأكثر ثراء بالطاقة على هذا الكوكب، لكن بسبب الهستيريا المناخية لحزبه.. أوقف بايدن إنتاج النفط والغاز الطبيعي الأمريكي".

وتابع: "والآن بايدن يزحف حول العالم راكعا على ركبتيه ويتوسل الرحمة من السعودية وإيران وفنزويلا".

المصدر :RT