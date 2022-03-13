الميادين: مقتل 4 ضباط من جيش الاحتلال بعد استهداف مقر الموساد في اربيل

وطن: نقلت قناة الميادين عن مصادر اسمتها بـ"الموثوقة" اليوم الأحد، أنّ المقر الأمني الاستخباري التابع للاحتلال الذي قُصف اليوم في كردستان العراق هو مركز عمليات رئيسي وليس ثانوي لجهاز الموساد الإسرائيلي.

وأكدت المصادر "مقتل 4 ضباط إسرائيليين بينهم امرأة ضابطة بالإضافة إلى 7 جرحى بينهم 4 في حال خطرة".

وأوضحت أنّ "هذا المقر ذاته كان مسؤولاً عن عملية استخبارية وعدوانية ضد إيران في الآونة الأخيرة".

وأشارت المصادر إلى أنّه "في 14 شباط/فبراير الماضي، انطلقت 6 مسيّرات إسرائيلية من قلب كردستان العراق واستهدفت معسكراً في كرمنشاه الإيرانية"، مضيفةً أنّه "نتيجة ذلك العدوان الإسرائيلي تعرضت إيران لخسائر في معسكر كرمنشاه".

كما تابعت المصادر أنّ "أجهزة الرصد الإيرانية وقدراتها الأمنية تأكدت من أنّ مقر القيادة قرب مصيف صلاح الدين كان صاحب القرار والتنفيذ".

وأفادت بأنّ "القصف الصاروخي الإيراني اليوم استهدف المقر الاستخباري العسكري ذاته في كردستان بشكلٍ دقيقٍ وأكيد".

وأعلن حرس الثورة في إيران، اليوم، أنّه استهدف "مركزاً استراتيجياً للمؤامرات الصهيونية" في شمال العراق بالصواريخ، باستخدام "صواريخ قوية ودقيقة".