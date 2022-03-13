"خلية الأزمة" تحدد سعر كيلو الخبز بـ4 شواقل فقط، وتعفي الطحين (25 كيلو فأكثر) من ضريبة القيمة المضافة عن 3 أشهر



وطن: عقدت خلية الازمة المكونة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد مع ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات اجتماعها اليوم الاحد في مقر وزارة الاقتصاد الوطني وتم اتخاذ للقرارات التالية:

1 يتم إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس 25 كيلو فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16% حيث سيتم إخضاعها الى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0% وذلك عن الأشهر 3+4+5 / 2022

2. إعفاء جميع المخابز من ضريبة القيمة المضافة عن الأشهر 3+4+5 / 2022

3. يكون الإرجاع النقدي لتجار الطحين عن هذه الفترة خلال 90 يوم.

4. يحدد سعر كيلو الخبز بحده اعلاه 4 شواقل فقط لا غير.

وأكدت وزارتا المالية والاقتصاد على ان هذه الاجراءات تم اتخاذها بهدف عدم رفع اسعار السلع الاساسية على المواطن الفلسطيني وستتخذ الجهات المختصة الاجراءات اللازمة بحق كل من لا يلتزم بهذه الاجراءات وسيتم رفع هذه القرارات لمجلس الوزراء على جلسته التي ستعقد يوم غد الاثنين للمصادقة عليها.