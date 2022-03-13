"التعاون الإسلامي" تدين قرار الاحتلال بناء 730 وحدة استيطانية جديدة

وطن: دانت منظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن المصادقة على بناء 730 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الاستعمارية المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

واعتبرت "التعاون الإسلامي" هذا القرار استمرارا في انتهاك دولة الاحتلال الاسرائيلي، الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسئولياته وإلزام دولة الاحتلال إسرائيلي، قوة الاحتلال، بوقف سياسة الاستيطان الاستعمارية، وكذلك الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون المتطرفون في كل أنحاء ارض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس الشريف.