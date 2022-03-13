رئيس الشاباك في واشنطن: اشتعال محتمل لـ"الوضع الأمني" بشهر رمضان

وطن: اعتبر رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، أن ثمة احتمالا لاشتعال الوضع الأمني، خلال شهر رمضان المقبل.

وأبلغ بار مسؤولين أميركيين بهذه التقديرات خلال زيارته الأولى منذ توليه منصبه، قبل خمسة أشهر، إلى الولايات المتحدة، التي عاد منها اليوم، الأحد.

والتقى بار في واشنطن مع نظيره الأميركي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (FBI) كريستوفر راي، ومسؤولين أمنيين أميركيين آخرين، وبحث معهم "التحديات الأمنية المشتركة" واتفاقيات تكنولوجيا وقضايا تتعلق بالدفاع السيبراني، وفق ما ذكر موقع "واينت".

وتباحث بار والمسؤولون الأمنيون الأميركيون في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكنه لم يكن موفدا من رئيس حكومة الاحتلال ، نفتالي بينيت، في هذا الموضوع، بحسب "واينت".

وتناولت لقاءات بار في واشنطن الموضوع الفلسطيني، وفي هذا الإطار حذر من احتمال اشتعال أمني خلال شهر رمضان.

وحذر "الشاباك" وجيش الاحتلال، في الفترة الأخيرة، من اشتعال كهذا، خاصة بسبب مسيرات استفزازية ينظمها اليمين المتطرف في القدس المحتلة خلال عيد الفصح اليهودي، الذي سيحل خلال شهر رمضان، وتوقعات بمشاركة نحو مئة ألف مستوطن في هذه المسيرات.

المصدر: عرب 48