الحرس الثوري يعلن قصفه مركزا استراتيجيا للموساد في اربيل

وطن: تبنى الحرس الثوري الإيراني القصف الصاروخي على محيط مطار اربيل فجر اليوم الأحد.

وقال الحرس الثوري ان "القصف الصاروخي جاء ردا على الجرائم الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي وتأكيدا لإعلاننا السابق بأنها لن تمر من دون رد".

ولفت الحرس الثوري انه استهدف مركزا استراتيجيا للموساد الاسرائيلي في اربيل، محذرا الاحتلال من "تكرار اي عمل شرير وان الرد سيكون حازما ومدمرا".

واكد الحرس الثوري، ان "القصف الصاروخي الليلة الماضية لأربيل جاء ردا على الجرائم الأخيرة للاحتلال وتأكيدا لإعلاننا السابق بأنها لن تمر من دون رد."