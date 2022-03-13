مستوطنون يشرعون ببناء وحدات استيطانية جديدة بالأغوار الشمالية

وطن: شرع مستوطنون، اليوم الأحد، ببناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "شدموت ميخولا"، المقامة على أراضي الفلسطينيين في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستوطنين شرعوا ببناء وحدات استيطانية في المستوطنة، ما يعني التهام المزيد من الأراضي.

"شيدموت ميخولا" إحدى المستوطنات المنتشرة بالأغوار الشمالية، أقيمت عام 1979 كمستوطنة زراعية، وبلغ عدد المستوطنين فيها عام 2016 حوالي 608، وعام 2018 بلغت مساحتها الكلية 363 دونما من أراضي المواطنين في الأغوار.

في السياق ذاته، أقام مستوطنون، اليوم الأحد، غرفة من الخشب وألواح "الزينكو" في أراضي خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال دراغمة: إن مستوطنين أقاموا غرفة من الخشب وألواح الزينكو في الأراضي الواقعة بين مستوطنتي "روتم"، و"شدموت ميخولا" المقامتان على أراضي المواطنين في الفارسية بالأغوار الشمالية.

وحذر من أن تكون هذه الغرفة نواة لبؤرة استيطانية جديدة في الأغوار، مثل البؤر السابقة التي بدأت بهذا الشكل، وباتت اليوم تغلق مساحات لا حصر لها من الأراضي الرعوية أمام الفلسطينيين.