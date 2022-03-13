الصحة: تسجيل 4 حالات وفاة و 192 اصابة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 13، قلقيلية 2، بيت لحم 6، جنين 6، طولكرم 3، نابلس 11، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 20، طوباس 0، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 84، مدينة القدس 45".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 30، قلقيلية 4، بيت لحم 2، جنين 10، طولكرم 5، نابلس 25، سلفيت 3، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 36، طوباس 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 414، مدينة القدس 95".



وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، حالة في نابلس، وحالة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 32 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 58 مريضا، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.