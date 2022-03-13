وفاة طفلة جراء حادث دهس في طولكرم

وطن: توفيت اليوم الأحد، طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها قبل أيام نتيجة تعرضها لحادث دهس في بلدة كفر اللبد بمحافظة طولكرم.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة تلقت بلاغاً حول تعرض طفلة لحادث دهس في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم وأدخلت إلى المستشفى إثر ذلك، حيث أعلن الاطباء اليوم عن وفاتها متأثرة بجراحها الخطيرة.

وأكد ارزيقات بأنه تم إحضار السائق وتوقيفه وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولاً.