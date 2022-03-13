مصادر اعلامية: الهجوم الصاروخي في أربيل أصاب قاعدة للموساد بدقة

وطن: ذكرت مصادر اعلامية مختلفة، ان الهجوم الصاروخي في أربيل استهدف قاعدة سرية للاحتلال الاسرائيلي.

وقال التلفزيون الايراني الرسمي ان الهجوم الصاروخي على أربيل استهدف قواعد سرية إسرائيلية.

ونقلت فضائية الميادين عن مصادر موثوقة أنّ الهجوم جرى بأكثر من 10 صواريخ باليستية دقيقية نجحت في استهدف مقر استخباري وأمني إسرائيلي في محيط أربيل.

وقالت المصادر أن الهجوم أدى إلى تدمير مقر الموساد على طريق مصيف صلاح الدين، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من العملاء، مشيرةً إلى أنّ القصف "لم يستهدف أي مركز عراقي أو أميركي".

وأشارت المصادر إلى أنّ العملية هي "ردّ على عمليات إسرائيلية سابقة ضد إيران انطلقت من كردستان العراق"، كاشفةً أنّ العملية ضد الموساد "لا علاقة لها بالعملية الإسرائيلية الأخيرة في سوريا".

وقالت المصادر إنّ الرد الايراني على مقتل شهيدي حرس الثورة في سوريا على يد الاحتلال الإسرائيلي "سيتم في حينه".