جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات طالت 3 مواطنين في جنين هم الشابين تامر ماجد الخطيب، وخالد ياسين بعد أن داهمت منزلي ذويهما في حيي خروبة والألمانية من مدينة جنين، فيما اعتقلت المدرس محمد قصراوي، بعد أن داهمت منزله في بلدة برقين.

وقالت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من بلدة حبلة، جنوب محافظة قلقيلية هما مجاهد عصام نوفل (45 عاما)، وأنس سلمان (30 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة.

وفي سلفيت قال مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت النائب ناصر عبد الجواد.