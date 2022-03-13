القبض على المشتبه به بقتل مواطن من قباطية قبل أيام

وطن: أعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان المباحث العامة بشرطة جنين كشفت ملابسات مقتل مواطن من سكان بلدة قباطية جنوب جنين.

وقال ارزيقات انه جرى القبض على المشتبه فيه الرئيسي في الجريمة وضبط أداة الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت إجراءاتها التحقيقية فيما باشرت الشرطة الفلسطينية البحث والتحري في ملابسات العثور على جثة مواطن من بلدة قباطية في 10 اذار/مارس، بعد ان تلقت بلاغاً عن وجود جثة في سهل بلدة قباطية وعليه تحركت قوة من الشرطة للمكان وتبين أن الجثة لمواطن أربعيني وعليه تم نقل الجثة إلى المشفى .

وأمر وكيل النيابة باحالة الجثة لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة.