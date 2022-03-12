ثلاثية رونالدو تقود مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام

وطن: حقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق "الشياطين الحمر" بالفضل في الفوز لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 12 و38 و81، فيما سجل ثنائية الضيوف هاري كين من ركلة جزاء وقائد اليونايتد هاري ماغواير بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 35 و72 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT