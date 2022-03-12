وفاة مواطن متأثرٍاً بإصابته بحادث دهس في الخليل

وطن: توفي اليوم مواطن يبلغ من العمر 57 عاماً متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أيام نتيجة تعرضه لحادث دهس ببلدة إذنا جنوب غرب محافظة الخليل.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن عمليات الشرطة تلقت بلاغاً حول تعرض مواطن لحادث دهس في بلدة اذنا جنوب غرب المحافظة من قبل سائق مركبة غير قانونية وأدخل إلى المستشفى الاهلي بمدينة الخليل على أثرها، حيث أعلن الاطباء اليوم عن وفاته متأثرٍ بجراحه الخطيرة.

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لتسليم الجثة لذويه حسب الأصول.