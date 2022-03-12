تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء والمساندة للأسرى في جنين

وطن: تواصلت، اليوم السبت، الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمساندة للأسير المريض ناصر أبو حميد وكافة الأسرى في معتقلات الاحتلال، وذلك داخل خيمة الاعتصام وسط مدينة جنين.

وشارك في الفعاليات ذوو الشهداء والأسرى وأسرى محررون، الذين نددوا باستمرار تعذيب الأسرى الذين ينتفضون في كافة السجون ضد ظلم وقهر السجان، وتعنت الاحتلال بعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة وخاصة الأسرى الإداريون، ومعاقبة ذوي الشهداء من خلال احتجاز جثامين أبنائهم.

وطالبوا أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ما يسمى "مقابر الأرقام" وثلاجاته، والعمل على إنقاذ حياة الأسير أبو حميد وكافة الأسرى المرضى.

(وفا)