فلسطين تحرز ذهبيتين وثلاث برونزيات ببطولة الأردن للجوجيتسو‏

وطن: أحرز أبطال فلسطين، خمس ميداليات ملونة في بطولة المملكة الأردنية للجوجيتسو، التي تقام بشكل سنوي بتنظيم من الاتحاد الأردني.

وحصل اللاعبان محمد أنور عودة الله، وأحمد شرف عودة الله على الذهبية، وعز الدين أنور عودة الله، ومحمد عدلي، ويمان موسى على البرونزية، وشارك مدرب المنتخب احمد خفش كحكم في البطولة.

وأشاد رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة غسان أبو مطر بالمشاركة الفلسطينية هذا العام، مؤكدا أن فلسطين تسعى لتنظيم بطولة عربية للجوجيتسو بالشراكة مع الاشقاء بالاتحاد الاردني.