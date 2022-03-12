جماعات "الهيكل" تدعو لاقتحام الأقصى ودعوات للتصدي لهم

وطن: دعت "جماعات الهيكل" المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يومي الأربعاء والخميس، بذريعة إحياء عيد "المساخر أو البوريم".

ونشرت الجماعات المتطرفة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لمناصريها لاقتحام المسجد المبارك خلال ساعات الاقتحام اليومية.

ويحتفل اليهود بـ"عيد البوريم" في 16 و17 مارس الجاري، فيما ستوافق ليلة النصف من شعبان بالتقويم الهجري في الليلة التالية مباشرة.

وبحسب ما نشره الباحث المختص في شؤون القدس زياد ابحيص على صفحته في "الفيسبوك"، فإن "عدوان جماعات الهيكل على الأقصى يشمل تنظيم اقتحامات مركزية للمسجد بقيادة كبار حاخامات "الهيكل"، وقراءة فقرات توراتية بصوت مرتفع داخل الأقصى وبشكل جماعي، والسجود الملحمي، وتلاوة فقرات التوراة والصلوات العلنية".

وأضاف أن" أعضاء جماعات الهيكل سيحاولون إدخال الصفارات والأدوات التنكرية المشهورة في هذا العيد إلى المسجد المبارك ومنها، الأزياء الغريبة، والكعك الخاص بالعيد، والهدايا والألعاب، بالإضافة إلى الغناء والرقص والاحتفال على أبوابه، وهو هدف متكرر لتلك الجماعات خلال السنوات الماضية".

وتعليقًا على الدعوات اليهودية، قال نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات، إن "جماعات الهيكل" تريد بهذه الدعوات المتطرفة، إشعال المنطقة، وإبقاء المسجد تحت دائرة الخطر.

وأضاف أن "هذه الدعوات ليست بالجديدة، لكن ما دام هناك احتلال وجماعات متطرفة، فإن هذه الدعوات ستبقى مستمرة ولن تكون أول المطاف ولا آخره، وتعني أن الصراع على الأقصى مستمرًا".

ووجه بكيرات رسالة للاحتلال وللمستوطنين، قائلًا: إن" هذه الدعوات لن تزيدنا إلا إصرارًا على البقاء والتجذر في المسجد الأقصى، الذي لا يقبل القسمة على اثنين، ولا التفاوض عليه، بل هو خط أحمر، لن نسمح لهم بالمساس به، ولا أن يغيروا الواقع، وسيبقى الأقصى مسجدًا إسلاميًا لا يمكن أن نتنازل عنه".

ودعا بكيرات عشاق الأقصى وأهالي الداخل الفلسطيني المحتل وكل من يستطيع لشد الرحال للمسجد المبارك، وألا يأبوه لمثل هذه الدعوات.

(صفا)